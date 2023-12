Maltempo e allagamenti | oggi tornano operativi i treni da e per Londra

(Di sabato 30 dicembre 2023) Migliaia di passeggeri bloccati alla vigilia di Capodanno, in quello che viene considerato uno dei week-end più affollati dell’anno per i

Almeno 14 treni Eurostar sono stati cancellati sabato 30 dicembre da e verso Londra a causa dell'allagamento di un tunnel ferroviario a sud dell'Inghilterra per via dal. " A causa di un problema di infrastruttura sulla linea ad alta velocità vicino a Londra, siamo costretti a cancellare alcuni treni da e per Londra ", ha dichiarato Eurostar sul suo sito web ...... Prato e Pistoia hanno assistito a esondazioni dei corsi d'acqua ediffusi, con danni ... circa 5 milioni di italiani abbiano subito danni alla propria abitazione causati dao ...Eurostar ha reso noto che oggi saranno operativi tutti i treni previsti dopo l'interruzione di ieri dei collegamenti per Londra provocata dall'allagamento di due tunnel nel sud dell'Inghilterra.Eurostar annuncia l'annullamento di tutti i treni da e per Londra a causa di un allagamento dei tunnel sotto il Tamigi. 30mila passeggeri bloccati in uno dei fine settimana più affollati dell'anno. Ne ...