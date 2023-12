Made in Italy | auto ecologiche | nucleare | il piano del governo per il 2024

Roma. “Con la comunicazione alle Istituzioni Scolastiche interessate, ha ufficialmente preso il via il percorso del nuovo Liceo del Made in Italy . ... (casertanotizie)

Per il prossimo anno funzionerà così: i Licei economico sociali potranno offrire una o più classi prime di made in Italy se hanno i professori già ... (tg24.sky)

Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e delin, Adolfo Urso, nel corso della conferenza stampa di fine anno, a Verona nella sede della Provincia. Per il prossimo anno, 'il governo ha ...Il ministro Giuseppe Valditara si è preso l'impegno di avviare, per via sperimentale, la riforma degli istituti tecnici e del liceo delin, con i percorsi dei ragazzi che cambieranno (...Dall’anno scolastico 2024-2025 saranno attivate le prime classi del liceo del Made in Italy Sarà possibile iscriversi dalle ore 8 del 18 gennaio alle ore 20 del 10 febbraio 2024 tramite la piattaforma ...Caserta - Una penna di particolare pregio, rigorosamente made in Terra di Lavoro e nata dalla sinergia tra il dipartimento di Scienze Politiche e la nota ...