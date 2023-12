Luton Town-Chelsea sabato 30 dicembre 2023 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Alle 13:30,affronta il Chelsea in diretta su Sky Sport Calcio 202 e in streaming su NOW , con la telecronaca di Matteo Marceddu. Nel pomeriggio, il Manchester City gioca contro lo ...Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il Chelsea ed il. I Blues sono reduci dalla vittoria nel Boxing Day contro il Crystal Palace, e con un altro successo potrebbero avvicinarsi ai posti validi per l'Europa. Uno dei pochi protagonisti in ...Luton Town - Chelsea: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 13.30.A tagliare per primi il nastro di partenza Luton Town e Chelsea impegnate nel match del sabato a pranzo, prima dell’attesa sfida dell’Aston Villa che sfida il Burnley nel primo pomeriggio. Stessa ora ...