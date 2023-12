L’Udinese travolge il Bologna e rovina la fine dell’anno a Thiago Motta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il miracolo delsi ferma a Udine. La squadra disubisce un pesante 3-0 in trasferta. I rossoblu non avevano mai incassato così tanti gol dall’inizio della stagione. Il primo gol lo firma Pereyra, che nel secondo tempo esce tra gli applausi del pubblico. Gli altri due gol sono di Lucca e Payero, subiti al 48? e al 52? in un frangente in cui ilsembrava non capirci più nulla. Sarebbe finita addirittura 4-0 se il secondo gol di Lucca non fosse stato in fuorigioco. L’anno si conclude in una maniera che non rispecchia l’ottimo percorso che la squadra sta facendo in campionato. Ilfino ad oggi contava solo due sconfitte, meno dei campioni d’Italia. E il Napoli adesso può tirare un mezzo sospiro di sollievo, perché il quarto posto non si allontana ulteriormente. Certo che ...