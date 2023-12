Lucca | picchia e minaccia la moglie Denunciato 36enne ad Altopascio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nuovo episodio di violenza domestica in Toscana. Una donna ha denuciato ai carabinieri diche per quattro anni avrebbe subito maltrattamenti da parte del maritoL'articolo proviene da Firenze Post.

Adesso si trova in carcere aLui tenta di costringerla ad avere un rapporto sessuale , lei lo rifiuta, lui la, con violenza. La donna di 32 anni , è finita al pronto soccorso dell'ospedale della ... in provincia di, ...Dopo la denuncia i carabinieri hanno portato la donna e i figli in un centro antiviolenza. L’uomo denunciato anche per detenzione illegale di arma da fuoco ...Nuovo episodio di violenza domestica in Toscana. Una donna ha denuciato ai carabinieri di Altopascio che per quattro anni avrebbe subito maltrattamenti da parte del marito 36enne ...