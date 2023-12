Lotteria Italia | la tradizione batte la crisi | venduti per ora oltre 6 milioni di biglietti

(Di sabato 30 dicembre 2023) Roma, 30 dicembre 2023 – “Lei, la, c’è sempre. E non c’èo mutamento che possano intaccarla, perché è incastonata nelladel nostro Paese. Unache resiste dal 1957 e che in questa edizione fa segnare un aumento delle vendite deipari al 10%, alla faccia della nuova era del gaming, tutta tecnologia, velocità e premi ultramilionari. Secondo quanto apprende Agipronews, si va verso i 6,6die non è ancora un dato definitivo. La Regione leader è la Lombardia poi Lazio e Campania. Buon incremento delle vendite online che comunque rappresentano meno dell’1,5% delle vendite. Un’immediata inversione di tendenza rispetto al 2022, quando le vendite avevano registrato ...

Lei, la, c'è sempre. E non c'è crisi o mutamento che possano intaccarla, perché è incastonata nella tradizione del nostro Paese. Una tradizione che resiste dal 1957 e che in questa edizione fa ...... firmando il primo "vero" contratto nell'estate del 2006 quando l'vinceva il Mondiale ... prima ancora era stato determinante con un assist e il rigore decisivo nelladei tiri dal ...Lei, la Lotteria Italia, c’è sempre. E non c’è crisi o mutamento che possano intaccarla, perché è incastonata nella tradizione del nostro Paese. Una tradizione che resiste dal 1957 e che in questa edi ...Le nuova normativa sull'assicurazione auto: tutti i veicoli fermi devono essere assicurati, anche in garage. Deroghe, sanzioni e come evitare multe ...