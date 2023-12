Lookman-gol | l' Atalanta chiude il 2023 battendo 1-0 il Lecce

(Di sabato 30 dicembre 2023) Successo di misura per la Dea che conquista 3 punti importanti in chiave Europa. BERGAMO - Una vittoria che pesa e che cancella il ko contro il Bologna di sette giorni fa. L'vince 1-0 contro il, grazie al gol di, e conquista tre punti fondamentali per rilanciarsi in zona quart

Subito dopo è Pasalic di testa che tenta la via delma prende la traversa. Vantaggio Atalanta finalmente al 58' con un'azione personale die un diagonale angolatissimo di piatto destro ...BERGAMO - Una vittoria che pesa e che cancella il ko contro il Bologna di sette giorni fa. L'Atalanta vince 1 - 0 contro il Lecce, grazie aldi, e conquista tre punti fondamentali per rilanciarsi in zona quarto posto: nel prossimo turno gli orobici sfideranno la Roma nello scontro diretto dello stadio Olimpico. Buona ..."Abbiamo fatto una buona partita, a parte i dieci minuti finali quando siamo andati in difficolta' anche per merito del Lecce. E' stata una ...Successo di misura per l’Atalanta al Gewiss Stadium , che batte 1-0 il Lecce e, in attesa della Roma, vola da sola al sesto posto in classifica.