Lookman-gol | l' Atalanta chiude il 2023 battendo 1-0 il Lecce

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) BERGAMO (ITALPRESS) – Una vittoria che pesa e che cancella il ko contro il Bologna di sette giorni fa. L'vince 1-0 contro il, grazie al gol di, e conquista tre punti fondamentali per rilanciarsi in zona quarto posto: nel prossimo turno gli orobici sfideranno la Roma nello scontro diretto dello stadio Olimpico. Buona prestazione da parte dei salentini, ma la squadra di D'Aversa non è riuscita ad evitare la seconda sconfitta consecutiva. Le assenze non hanno di certo condizionato il modo si giocare di unpropositivo e pericoloso soprattutto nella parte finale del primo tempo. Il 4-3-3 con Krstovic al centro dell'attacco ha messo in difficoltà un'orfana di Scalvini poco prima del calcio d'inizio: il difensore nerazzurro, infatti, è stato sostituito da Pasalic (con De ...