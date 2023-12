Lo studio di un ricercatore ha influenzato la politica? Un nuovo strumento online e gratis permette di scoprirlo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il tuohala? C’è un modo per. Ungratuito, chiamato Sage Policy Profiles, dovrebbere di scoprire se unohale politiche di un governo. Lo scopo dellanciato da Sage Publishing, è quello di consentire ai ricercatori di dimostrare il loro impatto o influenza sullaquando completano le domande di sovvenzione o vengono intervistati per promozioni e posizioni, dicono i suoi creatori. Lanciato il 7 dicembre, loconsente a qualsiasidi registrarsi e cercare il proprio nome o identificatore il proprio ORCID ...

" La maggior parte dei partecipanti allosono tornati a valori di glicemia nella norma - conferma il- . Anche per quanto riguarda la tollerabilità tutti i parametri di ...... attraversando tutto il pianeta, sono degli ottimi strumenti di indagine dell'interno della Terra', afferma Luciano Scarfì,dell'Ingv e coautore dello. 'In particolare, la ...(Adnkronos) - Ha reso speciali i biscotti di Natale dei bambini di tutto il mondo e fatto la gioia degli chef alle prese con le besciamelle delle Feste, e a breve renderà ancora più 'speziate' le piet ...Sulla base dei dati di studi condotti in 19 paesi ad alto reddito i ricercatori hanno stimato che ogni ulteriore decennio di diabete di tipo 2 accorcia la vita di circa 3,5 anni.