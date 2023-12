Lo sfogo di Salmo contro YouTube | “Censura | fan**lo!” | cos’è successo

"That was the worst Christmas ever!" è unointimista e riflessivo, in puro stile Sufjan ... Scheda artista: Giancane TAGS Blink - 182 , Giancane ,, Zen Circus La fotografia dell'articolo è ..."That was the worst Christmas ever!" è unointimista e riflessivo, in puro stile Sufjan ... Scheda artista: Giancane TAGS Blink - 182 , Giancane ,, Zen Circus La fotografia dell'articolo è ...sembra chiedersi Salmo prima di lasciarsi andare. La rabbia è rivolta contro l’esterno e verso l’interno in uno sfogo in salsa elettronica che si fa meno pensoso e più scanzonato col passare dei ...State guardando dall'altra parte. Come volevano», ha scritto Salmo in alcune storie su Instagram, spiegando come la pensa e attaccando chi gode della situazione di Chiara Ferragni, mentre si è ...