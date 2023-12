LIVE Verona-Salernitana | formazioni ufficiali | Djuric contro Simy

Commenta per primo La Serie A va avanti, in un sabato ricco di appuntamenti. Alle 18 ecco- Salernitana , sfida di bassa classifica tra due formazioni in cerca di punti preziosi. Per entrambe le compagini l'occasione è ghiotta per centrare un altro risultato utile dopo la vittoria ......Makoumbou - puntano ad invertire la rotta dopo le due sconfitte consecutive contro Napoli e... Calciomercato.it vi offre i match tra Udinese e Bologna e tra Cagliari ed Empoliin tempo reale.Il Verona ha vinto solo uno dei quattro confronti con la Salernitana in Serie A, il più recente (1-0 con gol di Cyril Ngonge il 13 febbraio 2023); in precedenza i veneti avevano ottenuto un solo punto ...Verona - Salernitana è valevole per la giornata numero 18 del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma il giorno 30 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di ...