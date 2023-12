LIVE Udinese-Bologna 1-0 | la sblocca Pereyra

(Di sabato 30 dicembre 2023)si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24....

Udinese e Bologna si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

Udinese e Bologna si sfida no alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

Udinese e Bologna si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in un match valevole per la 18esima giornata della Serie A 2023-24.... (calciomercato)

Calciomercato.it vi offre i match trae Bologna e tra Cagliari ed Empoliin tempo reale. Formazioni ufficiali- Bologna e Cagliari - EmpoliUdinese (3 - 5 - 1 - 1): Okoye; ...Al Bluenergy Stadium, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 trae Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA Bluenergy Stadium,e Bologna si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Bologna 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 15.Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Udinese - Bologna live su 30/12/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.