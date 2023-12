LIVE – Treviso-Pistoia 81-85 | Serie A1 2023 2024 basket | DIRETTA

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ilindi, sfida valida come 14^ giornata dellaA1di. Le ultime settimane hanno decisamente sorriso agli uomini di coach Vitucci, i quali, grazie a quattro vittorie consecutive, nonché le uniche vittorie ottenute nelle prime tredici giornate, hanno dato una svolta decisa alla propria classifica. Ora, il testa a testa con una neopromossa che fin qui ha ben impressionato, avendo già collezionato 12 punti, nonostante le due sconfitte di fila contro Pesaro e Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 30 dicembre sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR ...

Il LIVE in diretta di Treviso-Pistoia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Le ultime settimane hanno decisamente ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Treviso-Pistoia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Le ultime settimane hanno decisamente ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Treviso-Pistoia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Le ultime settimane hanno decisamente ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Treviso-Pistoia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Le ultime settimane hanno decisamente ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Treviso-Pistoia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Le ultime settimane hanno decisamente ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Treviso-Pistoia , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Le ultime settimane hanno decisamente ... (sportface)

... 8 caps) Sabato 30 appuntamento con il derby Benetton - Zebresu Sky Nono turno nello United Rugby Championship e c ontinuano i vari derby nazionali. Focus su, dove Benetton e Zebre si ...... una performanceall'aperto di macramé al termine della quale il risultato è un'autentica ... Elena Gabrici di Forlì, Marcella Barchiesi di Ancona, Anna Geron di Padova, Giovanna Ceccato di,...Come da tradizione, nel periodo natalizio e e di fine anno si giocano i due derby italiani fra Benetton Treviso e Zebre Parma per lo 'United Rugby Championship', torneo che si chiama così, e non più C ...La Generazione Vincente Napoli Basket, dopo aver rimediato la quarta sconfitta sul campo di Trento, cerca punti decisivi per la qualificazione alla Coppa Italia affrontando al PalaBarbuto la Bertram..