LIVE – Paolini-Kerber 6-4 7-5 | United Cup 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ile latestuale del primo incontro di singolare di Italia-Germania tra Jasminee Angelique, match valevole per la fase a gironi dellaCup. Esordio complicato per la toscana contro la veterana tedesca. Quest’ultima, infatti, è stata la numero uno del mondo nel settembre del 2016 e in carriera è stata capace di aggiudicarsi ben tre tornei dello Slam. Da monitorare con grande attenzione, tuttavia, le condizioni della teutonica, che fa il suo ritorno dopo la maternità e un’assenza dai campi di ben un anno e mezzo. Sarà, non a caso, a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra è in totale fiducia dopo aver disputato un’eccellente stagione 2023, chiusa all’interno delle migliori trenta giocatrici ...

Adrian Mannarino (FRA) Jasmine Paolini (ITA) vs. Caroline Garcia (FRA) doppio misto PROGRAMMA E ... L. Sonego VS A. Zverev A seguire A. Moratelli/F. Cobolli VS L. Siegemund/M. Marterer