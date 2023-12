LIVE Paolini-Kerber 6-4 | 7-5 | Italia-Germania 0-0 United Cup in DIRETTA | vittoria di cuore per l’azzurra più forte anche dei crampi

(Di sabato 30 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZVEREV DICUP NON PRIMA DELLE 9.30 LADEL DOPPIO MISTO TRADICUP 09.33 Nel corso del dodicesimo punto del sesto gameha accusato una fitta dial polpaccio sinistro, che hanno toccato l’apice due scambi più tardi, quandosi è gettata a terra in preda al dolore. Vista la natura del problema,per l’appunto, l’na non ha potuto usufruire di un medical timeout, ma è stata costretta a concedere il game in corso ed il successivo per arrivare fino al cambio campo successivo, dove ha ricevuto il ...

Adrian Mannarino (FRA) Jasmine(ITA) vs. Caroline Garcia (FRA) doppio misto PROGRAMMA E ...streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento ...VS A. Kerber Non prima delle 9 L. Sonego VS A. Zverev A seguire A. Moratelli/F. Cobolli VS L. Siegemund/M. Martererha sviluppato un tennis aggressivo, tutto giocato in anticipo. ...Momento davvero complicato per Jasmine Paolini nel corso del secondo set della sfida ad Angelique Kerber nel confronto di United Cup tra Italia e Germania. La toscana, a Sydney, si stava esprimendo be ...La nuova stagione del tennis inizia oggi dall'altra parte del mondo con la United Cup, torneo combinato uomini-donne in preparazione dell’Australian Open. L'Italia sfida la Germania all'esordio. Il ma ...