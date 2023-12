LIVE Paolini-Kerber 6-4 | 0-0 | Italia-Germania 0-0 United Cup in DIRETTA | l’azzurra vince un game fiume e conquista il primo set

(Di sabato 30 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZVEREV DICUP NON PRIMA DELLE 9.30 LADEL DOPPIO MISTO TRADICUP SECONDO SETfa suo il gioco più lungo della partita, trasformando il quinto set point.ha giocato ad un altissimollo in questo, dimenticando immediatamente l’occasione persa nel gioco precedente, in cui aveva servito perre ilset. 6-4 Gioco eset: si ferma a metà rete il dritto di, messa sotto pressione dalla profondità trovata ...

Adrian Mannarino (FRA) Jasmine(ITA) vs. Caroline Garcia (FRA) doppio misto PROGRAMMA E ...streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento ...VS A. Kerber Non prima delle 9 L. Sonego VS A. Zverev A seguire A. Moratelli/F. Cobolli VS L. Siegemund/M. Martererha sviluppato un tennis aggressivo, tutto giocato in anticipo. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del doppio misto tra Italia e Germania. Terzo ed ultimo match della sfida valevole per il gruppo D di United Cup 202 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Kerber, primo incontro della sfida Italia-Germania della United Cup 20 ...