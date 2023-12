LIVE Moratelli Sonego-Kerber Zverev Italia-Germania 1-1 United Cup 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro decisivo

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-DICUP DALLE 7.30 LADIDICUP NON PRIMA DELLE 9.30 PRIMO SET 13:20 In corso il riscaldamento prepartita, tra poco più di quattro minuti via al match! 13:19 Rientrano in campo, con il giudice di sedia che effettua il sorteggio.che sceglie di rispondere, si partirà con gli azzurri alla battuta. 13:14 Si attende l’ingresso in campo delle due compagini per la sfida che decreterà la squadra vincitrice di. Ricordiamo che nel gruppo D della...