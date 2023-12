LIVE Juventus-Roma 1-0 | Rui Patricio nega il raddoppio a McKennie | annullato il gol di Chiesa

All'Allianz Stadium c'è il confronto trae Roma per la 18giornata del campionato di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per stare sulla scia del quarto posto , mentre la squadra di Allegri vuole approfittare del pareggio dell'...FORMAZIONI UFFICIALI- ROMAJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. AllegriROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; ...SERIE A - Juventus-Roma, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, è terminato sul punteggio di 1-0, frutto della rete di Adrien Rabiot. Con questo ...94' Esce McKennie, visibilmente dolorante; al suo posto Rugani. 93' Colpo di testa di Azmoun facile per Szczesny. Ultimi istanti di gara, tiene la Juve. 90' Sei minuti di ...