LIVE Juventus-Roma 0-0 | Yildiz e Dybala sfiorano il vantaggio

All'Allianz Stadium c'è il confronto trae Roma per la 18giornata del campionato di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per stare sulla scia del quarto posto , mentre la squadra di Allegri vuole approfittare del pareggio dell'...FORMAZIONI UFFICIALI- ROMAJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. AllegriROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; ...31' Occasione per la Roma! Esterno sinistro arcuato di Dybala che finisce di pochissimo a lato dopo la sponda di Kristensen. Partita davvero piacevole allo Stadium. 29' GRANDE GIOCATA ...27' TENTA UNA ROVESCIATA FANTASCIENTIFICA VLAHOVIC dopo il cross di McKennie in seguito al suggerimento intelligente di Yildiz. Palla fuori, ma giocata preziosa nel tentativo del serbo che ...