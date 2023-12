LIVE Juventus-Roma 0-0 | Mancini salva sulla girata di Vlahovic

Kalvin Phillips rimane nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio. Il centrocampista del Manchester City , infatti, non sarà ceduto ad ... (sportface)

All'Allianz Stadium c'è il confronto trae Roma per la 18giornata del campionato di Serie A. I giallorossi cercano la vittoria per stare sulla scia del quarto posto , mentre la squadra di Allegri vuole approfittare del pareggio dell'...FORMAZIONI UFFICIALI- ROMAJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. AllegriROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; ...8' Lukaku commette fallo in attacco. Riparte la Juve che prova ad assumere il controllo del gioco. 6' Ritmi altissimi in avvio allo Stadium. Botta e risposta continua sul piano del ...20:38 - Ci siamo quasi! 19:45 - FORMAZIONI UFFICIALI: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri ...