LIVE Ciclocross | Coppa del Mondo Hulst 2023 in DIRETTA | Van Aert riuscirà ad impensierire Van der Poel? Il via alle 15 10

21.41 Duello per la testa, sprint di Pidcock che ha dovuto fare a spallate per battere Iserbyt! Il ... (oasport)

21.13 Stavolta ha aspettato metà gara il campione del mondo, e passa in testa al quarto giro! Vantaggio su ... (oasport)

LIVE Ciclocross - Superprestige Diegem 2023 in DIRETTA : partita la corsa - van der Poel a caccia del successo

20.52 Il gruppo non si è ancora scremato. Primo giro in archivio, in 7'23". Bertolini e Pavan sono ... (oasport)