LIVE Cagliari-Empoli 0-0 | annullato il vantaggio a Viola!

all’Unipol Domus , il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

All’Unipol Domus, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

All’Unipol Domus, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Cagliari ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ... (calcionews24)

All'Unipol Domus, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Unipol Domus,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 18esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Empoli 0 - 0: sintesi e moviola Iniziata- ...Calciomercato.it vi offre i match tra Udinese e Bologna e traed Empoliin tempo reale. Formazioni ufficiali Udinese - Bologna e- EmpoliUdinese (3 - 5 - 1 - 1): Okoye; ...Si torna in campo con la 18esima giornata di Serie A. Di seguito tutti gli episodi arbitrali dubbi delle gare delle 12.30 e delle 15.00.Al Bluenergy Stadium l'Udinese ospita il Bologna. Ebosele e Kamara creano i primi pericoli, dopo metà primo tempo Pereyra firma il vantaggio. Tra i rossoblù ci prova Zirkzee. Diretta sull'app DAZN e s ...