LIVE Atalanta-Lecce dalle 12 30

A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 trae Lecce: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e Lecce si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiLecce MOVIOLA Aggiornamenti dalle 12:30 Migliore in campo: a fine ...... Roma, Napoli e. Il rischio di essere risucchiati nella bagarre è concreto e la sensazione ... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...11:26 - RIFINITURA MATTUTINA - La Juventus sta facendo la rifinitura mattutina in vista della gara contro la Roma. Massimiliano Allegri si affiderà al 3-5-2: in porta ci ...11:13 - SKY SPORT - DUELLO NAPOLI-TOTTENHAM PER L'EX JUVE DRAGUSIN - Radu Dragusin, difensore centrale rumeno ex Juve, sarebbe conteso da Napoli e Tottenham, pronto a mettere sul piatto ...