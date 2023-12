L' Inter frena a Marassi contro un Genoa solido Tris in rimonta della Lazio al Frosinone

(Di sabato 30 dicembre 2023)1-1 Marcatori: 42' pt Arnautovic, 52' pt Dragusin(3-5-2): Martinez 6.5; Dragusin 7, Bani 6.5, De W6 (1' st Vasquez 6); Sabelli 6, Strootman 5.5 (16' st Malinovskyi 5.5), Badelj 6, Frendrup 6, Martin 6 (33' st Messias 5.5); Gudmundsson 7, Ekuban 6.5 (16' st Retegui 6). In panchina: Leali, Thorsby, Vogliacco, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames Allenatore:...

La Banca centrale europea ha deciso oggi di non intervenire sui tassi d’interesse dell’Eurozona, che restano dunque fermi al 4,5% per i ... (open.online)

L'attaccante islandese del Genoa , Albert Gudmundsson ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mio è... (calciomercato)

A Marassi, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Genoa e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

l’Inter frena in questa ultima giornata del 2023. I nerazzurri non vanno oltre l’1-1 contro il Genoa ed ora la Juventus può riportarsi a -2. l’Inter ... (notizie)

Se Dragusin continuerà a giocare come stasera, l'impressione è che i 30 milioni chiesti dal Genoa possano aumentare. Al momento... (calciomercato)

DRAGUSIN DECISIVO VS- Intanto stasera Dragusin è stato il primo giocatore ad aver segnato all'un gol da palla inattiva. Calcio d'angolo di Gudmundsson e testata di Dragusin, che salta ...I nerazzurri rimandano l'appuntamento con il titolo di campioni d'inverno Dopo quattro vittorie consecutive l'al Ferraris pareggiando 1 - 1 con il Genoa e deve rimandare l'appuntamento con il titolo di campione d'inverno. Tutti nel primo tempo di i due gol: al vantaggio nerazzurro con Arnautovic ...Penultimo giorno dell'anno, anche in questo sabato 30 dicembre 2023 non mancano le partite da vedere sul piccolo schermo. Domina nella programmazione.L'Inter frena la sua corsa: Dragusin risponde ad Arnautovic, a Marassi è 1-1 L'Inter rallenta la sua corsa verso lo scudetto: i nerazzurri di Simone Inzaghi… Leggi ...