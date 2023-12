L’influenza stagionale non dà tregua | ecco i dati in crescita

Leggi su 361magazine

(Di sabato 30 dicembre 2023) a cui si sommano casi Covid e sindromi simil-influenzali Il picco di influenzasi sta registrando proprio in questi giorni di feste natalizie, che per l’Epifania raggiungerà il suo massimo. In aumento non solo i casi di influenza, ma anche di Covid e altre sindromi parainfluenzali. Inoltre, nella settimana dal 18 al 24 dicembre, secondo quanto rilevato nel bollettino epidemiologico RespiVirNet, sistema di sorveglianza integrata dei virus respiratori curato dall’Istituto Superiore di Sanità, «la curva epidemica delle sindromi simil-influenzali mostra un valore dell’incidenza mai raggiunto nelle stagioni precedenti». Il report specifica: Nella 51° settimana del 2023 l’incidenza è pari a 17,2 casi per mille assistiti (15,6 nella settimana precedente). Si sottolinea che a tale aumento concorrono diversi virus respiratori e non solo quelli ...