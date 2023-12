Lina Galore ancora in tv dopo Drag Race Italia? La sua risposta

Leggi su biccy

(Di sabato 30 dicembre 2023) Che fine hanno fatto le protagoniste di? A livello televisivo solo la vincitrice della prima edizione, Elecktra Bionic, ha avuto l’opportunità di lavorare in tv prendendo parte al cast di Non Sono Una Signora su Rai2; mentre online è stata Aura Eternal, finalista della seconda edizione, a trovare nuova luce in Queen Of The Universe. Aura Eternal divola in UK per partecipare al reality Queen Of The Universe https://t.co/5Rl9Q3ozkp — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 30, 2023 Le altre, invece, hanno continuato a fare il loro percorso fra serate, discoteche, eventi e piccole apparizioni qua e là. Ieri sera, ad esempio, Farida Kant, La Diamond e Nehellenia hanno fatto un cameo nel film La Seconda Chance in onda su Rai1....