L’empatia è un dono E nella scuola danese è anche materia scolastica

(Di sabato 30 dicembre 2023) Come si fa a descrivere quella capacità, che in pochissimi hanno, di capire davvero le persone? Quell’attitudine, che èun’arte, di riuscire dove altri falliscono, di comprendere ciò che le persone provano, senza giudizio, discriminazioni o critiche. Semplicemente mettendosi all’ascolto. Un modo c’è, e porta il nome di empatia. Un vero e proprioche permette di creare delle connessioni profonde e autentiche con altre persone, di entrare in sintonia con loro spogliandoci dai giudizi e pregiudizi. Un regalo, per noi stessi e per gli altri, che può essere acquisito nel tempo, a patto che si scelga di andare oltre le proprie convinzioni, i limiti e gli stereotipi imposti dalla società. Perché il dialogo empatico si basa soprattutto sulla condivisione incondizionata delle emozioni,quando non sono le nostre. Ma come si fa a ...