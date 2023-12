Lemon Bowl 2024 | da nord a sud c’è tutta Italia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Daa sud passando per San Marino, alWork 365 – Sporfiela penisola è ben rappresentata. L’edizione numero 40 della prestigiosa rassegna giovanile nazionale a fine evento avrà accolto la bellezza di 1360 atleti delle categorie under 10, 12 e 14. Sono numeri importanti che onorano il lavoro svolto dagli organizzatori e dai circoli ospitanti: Salaria Sport Village (sede centrale), Forum Sport Center, Panda Sporting Club e Le Molette. Sui campi procedono a passo spedito i match delle qualificazioni, mentre fuori ragazzi provenienti dagiocano insieme e fanno amicizia. La cornice variopinta è uno dei valori aggiunti della manifestazione, che dal 2 gennaio accoglierà anche i partecipanti internazionali in occasione dei main draw....

Le qualificazioni delWork 365 - Sporfie sono entrate nel vivo e il Salaria Sport Village si sta popolando sempre di più con un mix tra volti noti e ragazzi alla prima esperienza. Uno dei ritorni più attesi era ...Un arbitro di Serie A ospite delWork 365 - Sporfie. Alla vigilia del match tra Genoa e Inter, che lo vedrà impegnato al Luigi Ferraris, Daniele Doveri si è presentato al Salaria Sport Village per assistere all'esordio ...With a simple combination of romaine lettuce, fresh veggies, and homemade dressing, this basic everyday salad is a recipe every home cook should master.Entrano nel vivo le qualificazioni del torneo giovanile internazionale che si sta disputando sui campi del Salaria Sport Village di Roma ...