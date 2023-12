Legge di Bilancio 2024 in Gazzetta Ufficiale | dai fondi per il rinnovo del contratto scuola ai docenti tutor Le misure per l’istruzione

...citazioni nostalgiche quelle del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti nel giorno più importante per il governo Meloni ovvero l'approvazione al fotofinish delladi. ...Il via libera della Camera alladiè fatto anche di schermaglie e di frasi lanciate in Aula come fendenti. La seconda manovra del governo Meloni è diventatacon 200 sì, 112 no e tre astenuti, dando la stura ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...La Legge di Bilancio 2024 potrebbe confermare una nuova formula di mutuo per le famiglie numerose meno abbienti che vedrebbe lo Stato garante del prestito.