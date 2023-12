Lecce | stop per Sansone | il comunicato

comunica che il calciatore Nicola Sansone si è sottoposto ad esami strumentali, presso lo Studio Radiologico 'Quarta Colosso' di, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del ...Commenta per primo Inizialmente annunciato in formazione per l' Atalanta , Giorgio Scalvini ha dovuto dare forfait nel riscaldamento prepartita col. Come riporta l' Ansa , il difensore ventenne dei nerazzurri ha accusato un fastidio alla regione adduttoria della coscia sinistra. Al suo posto è sceso in campo Mario Pasalic , che gioca in ...Secondo ko di fila per il Lecce, che chiude l'anno solare perdendo per 1-0 sul campo dell'Atalanta. Stavolta però i rimpianti sono altissimi per ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.