Lecce | presentata un'offerta per Slisz

Commenta per primo Ilsi muove, alla ricerca di un nuovo colpo sotto traccia. Il club pugliese, come riporta il Corriere dello Sport , ha infatti presentato un'offerta da 2.5 milioni per Bartosz Slisz , ...Commenta per primo Ilsi prepara ad affrontare il mercato di gennaio e secondo quanto riportato da Sky Sport , l'... Non è, però, ancora stataalcuna offerta ufficiale da parte del club ...La Juventus, tramite Instagram, ha presentato la sfida di questa contro la Roma: “It’s almost time for the zebra and the wolf to meet again… ", ha scritto il ...A Bergamo, però, il Lecce si è presentato senza Sansone ed Almqvist, ai box per problemi fisici differenti, e Banda, fermato per due turni dopo l’ingenua espulsione ottenuta nel match contro l’Inter ...