Le voci dei dissidenti della Guerra Fredda utili anche contro l’ideologia woke

(Di sabato 30 dicembre 2023) Gli europei occidentali tendono a dimenticare l’immensa posta in gioco, politica e morale,. Pubblicazioni essenziali, inizialmente sostenute dal Congress for Cultural Freedom, come “Encounter”, “Tempo presente”, “Der Monat” e “Quadrant”, sono ormai quasi dimenticate. Eppure, queste riviste e i loro autori, da Arthur Koestler a Czes?aw Mi?osz, da Melvin J. Lasky a Nicola Chiaromonte, così come le stazioni radio occidentali, hanno permesso agli abitanti del blocco sovietico di respirare al di sottoglaciazione totalitaria. Oggi, che una nuova “cortina di ferro” separa l’Europa dalla Russia, mentre le società aperte assistono all’ascesa o al consolidamento di potenze autoritarie o teocratiche, è più che mai necessario ricordare coloro che combatterono per smascherare le menzogne ...