Le vertigini di Giorgia Meloni | “Molto diffuse | ma con una manovra della testa un otorino sa farle scomparire subito”

E sì, commenta, "proprio un 2023 eccezionale". Ecco infatti, fruscianti, i soldi europei. Incassata giovedì ... in convalescenza per un paio di giorni, si mette così alle spalle lee ...... che ha altresì spiegato come la premier sia già in piedi e in fase di miglioramento, dopo due giorni trascorsi al buio per contrastare la nausea e le. La premierMeloni è affetta ...Intervista a Giovanni Ralli, otorino della Sapienza di Roma. “Sono un disturbo comune, ma benigno. Si risolvono in ambulatorio, ma in un paziente su due ...La premier prepara la conferenza del 4 gennaio e affida il suo messaggio ai social dopo avere incassato la quarta rata e richiesto la quinta. Il grazie dopo il sì alla manovra: "Un segnale positivo" ...