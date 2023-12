Le polemiche mondiali contro le benedizioni alle coppie omosessuali

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 dicembre 2023) Natale senza pace non solo in Ucraina, in Terrasanta e in tante altre parti del mondo a causa delle guerre. Ma anche in quella Chiesa cattolica che, sparsa nei cinque continenti, conta un miliardo e circa trecentosettantasei milioni di fedeli. Non si tratta ovviamente in questo caso, e per fortuna, di conflitti armati con morti e distruzioni. Ma di contestazioni che squassano gli animi e, montando sempre di più come violenta tempesta, giungono a lambire la «sede più alta» di agostiniana memoria. Il casus belli risale ad poco più di dieci giorni fa, quando cioè, il 18 dicembre, è stata pubblicata la dichiarazione Fiducia supplicans del Dicastero per la Dottrina della fede sulledi persone dello stesso sesso e «in situazioni irregolari». Si era già parlato su Linkiesta di effetto tsunami del documento in ragione ...