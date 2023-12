Lazio | Sarri | «Vittoria che poteva essere più ampia Kamada difficile da interpretare»

(all.) 6: Lasoffre ma vince anche grazie ai cambi di: decisivo l'ingresso di Isaksen.: tutti gli impegni dei biancocelesti. Frosinone, top e flop. Soulé 6: Trasforma il ...AGI - Labatte in rimonta il Frosinone e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella in ... La squadra disale così a 27 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco, al ...dall'86' PEDRO sv. Allenatore: Maurizio SARRI 6,5 - La vince con i cambi: ancora non si spiega come la Lazio passi in così poco tempo dal tasto off al tasto on, ma quando si accende è veramente una ...AGI - La Lazio batte in rimonta il Frosinone e ottiene la seconda ... Isaksen e Patric dopo il vantaggio ospite firmato su rigore da Soule. La squadra di Sarri sale così a 27 punti in classifica, ...