Lazio | Kamada proprio non va Sarri spiega il motivo…

Non è una partita come le altre per Kamada , soldatino giapponese, accolto come una star all'inizio di agosto e diventato in fretta un oggetto ... (247.libero)

Eppure Sarri non lo ha scaricato: "è di difficile interpretazione. È un ragazzo più chiuso, ... Se partirà resterà lontano dallaper circa un mese. Il futuro è tutto da scrivere con il ...Provedel 6 Spiazzato in occasione del rigore, non deve compiere altri interventi. Marusic 6 ...5 Non alza mai il ritmo, un corpo estraneo. Vecino (21' st) 6 Buon impatto sulla gara. Felipe ...Tra le poche noti dolenti della vittoria della Lazio contro il Frosinone per 3-1 troviamo, purtroppo Daichi Kamada, il giapponese ha collezionato infatti una prestazione tutt’altro che positiva, ...La Lazio trema contro il Frosinone, ma alla fine esulta. I ciociari passano in vantaggio con il rigore perfetto di Soulé, ma Sarri si gode finalmente i nuovi acquisti nel momento del ...