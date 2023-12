Lazio - Frosinone 3 - 1 | la moviola | Feliciani | rigore da vedere già sul campo

ROMA (ITALPRESS) – Fuochi d’artificio di fine 2023 per la Lazio che festeggia l’ultima vittoria dell’anno battendo 3-1 in rimonta il Frosinone ... (ildenaro)

Non bene Feliciani , che pure Rocchi continua a considerare futuribile: un errore del designatore che, forse, fa più male all'arbitro (oltre a incrinare equilibri sempre molto precari). Al di là dell'...Buon sabato ai lettori, siamo quasi al giro di boa del campionato, iniziata ieri la 18a con 4 anticipi: Napoli - Monza, Fiorentina - Torino,e Genoa - Inter. Al Maradona, un Napoli che ancora non esce dal tunnel del mese più disastroso del campionato, va a impattare ( 0 - 0 ) contro il Monza di Palladino che, senza ...Non è stato della partita a causa di un infortunio che lo terrà lontano dai campi probabilmente per un mese. Però, da vero capitano, è sempre vicino alla squadra.Non bene Feliciani, che pure Rocchi continua a considerare futuribile: un errore del designatore che, forse, fa più male all’arbitro (oltre a incrinare equilibri sempre molto precari). Al di là dell’e ...