Lazio | Castellanos | 'Mai passato un momento così difficile Immobile? Lo ascolto sempre'

All’Olimpico, il match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lazio e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato , moviola e cronaca ... (calcionews24)

I biancocelesti vincono per 3-1 nel derby regionale, con Sarri che conferma la vittoria e una squadra che sta risalendo La Lazio rivince. Batte per ... (notizie)

ROMA - Fuori Felipe Anderson ad inizio ripresa e dentro Isaksen : mossa vincente dopo un primo tempo finito 0 - 0. Segna Soulé su rigore per un tocco ... (247.libero)

La Lazio trema contro il Frosinone , ma alla fine esulta. I ciociari passano in vantaggio con il rigore perfetto di Soulé, ma Sarri si gode finalmente ... (ilmessaggero)

Lazio – Frosinone 3-1 LAZIO Provedel 6: rigore imparabile. Sicuro nelle altre situazioni. Marusic 5,5: non subisce granché, ma è... (calciomercato)

“ vale tantissimo perché stavo cercando il gol e non era arrivato nelle partite precedenti. La dedico a tutti i tifosi, alla mia famiglia, ai miei ... (sportface)

- FROSINONE 3 - 1 Marcatori: st 17' Soulé (rig.), 35', 37' Isaksen, 39' Patric.(4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Pellegrini (11' st Hysaj); Guendouzi, Rovella (41'...AGI - Labatte in rimonta il Frosinone e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro l'Empoli. Allo Stadio Olimpico finisce 3 - 1 grazie alle reti di, Isaksen e ...La Lazio chiude nella maniera migliore il 2023, vincendo in casa contro il Frosinone. Tre gol, tutti nella ripresa, a firma di Castellanos, Isaksen e Patric. Seconda vittoria consecutiva dopo quella ...La Lazio cala il tris e batte il Frosinone: biancocelesti salgono a quota 27, a -1 dal Napoli e dalla Roma che giocherà domani. Dopo un primo tempo da ...