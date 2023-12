Lazio | Castellanos | “Gol che vale tanto dopo un momento difficile”

(Di sabato 30 dicembre 2023) “tantissimo perché stavo cercando il gol e non era arrivato nelle partite precedenti. La dedico a tutti i tifosi, alla mia famiglia, ai miei compagni e allo staff. È una grande vittoria per la squadra“. Lo ha detto l’attaccante della, Tatyla vittoria contro il Frosinone. “Avevo bisogno di questo gol, stavo passando un– ha detto l’argentino ai microfoni di Sky Sport – perché non giocavo molto. Era passatotempo dall’ultimo gol contro l’Atalanta ma ora sono contento. La mia posizione è questa, da numero nove. Immobile? È un leader per la, il capitano, è sempre importante averlo accanto“, ha concluso. SportFace.

I biancocelesti vincono per 3-1 nel derby regionale, con Sarri che conferma la vittoria e una squadra che sta risalendo La Lazio rivince. Batte per ... (notizie)

AGI - Labatte in rimonta il Frosinone e ottiene la seconda vittoria consecutiva dopo quella in trasferta contro l'Empoli. Allo Stadio Olimpico finisce 3 - 1 grazie alle reti di, Isaksen e ...Al Frosinone non basta il calcio di rigore segnato da Soulé: lavince 3 - 1 in rimonta all'Olimpico con gol di, Isaksen e Patric. Genoa - Inter Sono di Mkhitaryan e Thuram i primi, ...Al termine di Lazio-Frosinone, Valentin Castellanos ha parlato così a DAZN: "Sono molto felice di aver terminato l'anno così davanti ai nostri tifosi, felice di ...Finalmente il Taty Castellanos. In una gara fondamentale e in un momento cruciale della gara è l'argentino a trovare la rete, la sua seconda stagionale dopo quella contro l'Atalanta, ...