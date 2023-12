Lavo il pavimento con questo mix e per diversi giorni il profumo si sente dalle scale!

Leggi su donnaup

(Di sabato 30 dicembre 2023) Pulire i pavimenti in casa è fondamentale, bisogna lavarli accuratamente ed igienizzarli correttamente. Invece di utilizzare i classici detersivi disponibili in commercio prepara un detersivo per i pavimenti davvero semplicissimo! Scopri come preparare una perfetta miscela fai da te. Per pulire e profumare alla perfezione i pavimenti della tua casa ti consigliamo di preparare un detersivo fai da te. Prima di procedere alla preparazione della soluzione, dovrai procurarti i seguenti ingredienti: 3 cucchiai di ammorbidente ecologico a base di eucalipto ed oli essenziali (oppure uno di tuo gradimento) 1 cucchiaio di bicarbonato 3 tazze d’acqua Come vedi, non si tratta di ingredienti difficili da trovare. Una volta recuperati, scopri come procedere per preparare la miscela magica. Segui i vari passaggi e prepara un perfetto detersivo per pavimenti fatto in casa. Ecco come ...