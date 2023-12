Lavinia Mennuni non arretra | «Le donne sono libere di scegliere ma diventare madri è una battaglia culturale»

Leggi su open.online

(Di sabato 30 dicembre 2023) «Il problema non è solo sostenere economicamente chi mette al mondo un bambino, ma affrontare il problemapiù profondo». La senatrice di Fratelli d’Italia, che a Coffee break (La7) sostenne che la maternità debba«cool» non fa un passo indietro. Nel suo intervento, nel salotto televisivo, citò la madre («La tua prima aspirazione deve essere quella di essere mamma a tua volta») e spiega a Il Messaggero che «essere mamma è per me la cosa più bella del mondo». Specie perché, appunto, «non confligge con altre aspirazioni e coinvolge entrambi i genitori». La maternità è «una bellissima missione» e «un completamento della propria natura», «senza che questo debba impedire le legittime aspirazioni professionali che ogni donna deve poter coltivare» o «altre scelte liberamente effettuate in ...