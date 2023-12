Laura Pausini ferma il concerto e rimprovera lo spettatore distratto dal telefonino

Inatteso duetto sul palco del Palaflorio venerdì sera per, giunta a Bari per la tappa del suo 'World Tour' (quella di ieri è stata la prima di due date, entrambe sold out). Durante il concerto, alla cantante non è sfuggito uno striscione tra il ...Leggi Anche: 'Nell'album 'Anime parallele' le mie storie vere per invitare a rispettarsi' Dopodiché ha chiesto allo spettatore un po' imbarazzato cosa stesse facendo. 'Stavo guardando' ha risposto ...Durante il concerto di Bari, Laura Pausini fa salire sul palco un prete fan con cui canta Serfvo del Signore e poi gli chiede la benedizione ...Laura Pausini ha lasciato il suo pubblico di stucco. In Italia ora e nel mondo poi, la cantante romagnola è in tour con il suo nuovo show. Nel ...