Laura Pausini canta con un prete e si fa benedire sul palco

Leggi su tpi

(Di sabato 30 dicembre 2023) Fa il giro della rete il video dell’ultimo concerto di, ieri sera a Bari. Un inaspettato fuoriprogramma per la star della musica pop, protagonista di un divertente siparietto. Lante ha fatto salire suldel PalaFlorio un parroco che esponeva un cartello con il seguente slogan: “Dopo la Madonna e Gesù,ci sei tu”. Il sacerdote, Don Piero D’Alba, evidentemente grande fan della, l’ha abbracciata calorosamente. I due poi hanno improvvisato un duetto su una nota canzone religiosa, “Servo per amore”, che si è solitire in Chiesa. Il tutto tra lo stupore e il divertimento del pubblico.ha poi chiesto una benedizione al parroco, che ha accolto la richiesta dell’artista, posandole una mano sulla fronte, e ...