L’attaccante torna subito in Serie A | nuovo rinforzo per la big

Leggi su rompipallone

(Di sabato 30 dicembre 2023)inA dopo la cessione in prestito della scorsa estate: può essere un “per la big. La sessione invernale di calciomercato è davvero dietro l’angolo, mancano solo pochi giorni prima che le squadre italiane si fiondino sul mercato per rafforzare le proprie rose. All’apertura del calciomercato invernale – data fissata a martedì 2 gennaio – saranno diverse le big diA che dovranno aggiustare il proprio organico. La Juventus cerca un centrocampista per sostituire gli squalificati Nicolò Fagioli e Paul Pogba, l’Inter ha bisogno di un esterno destro dopo l’infortunio di Juan Cuadrado, il Milan vorrebbe portare Guirassy in Italia e il Napoli ha pronto un tris di acquisti come annunciato dal presidente Aurelio De ...