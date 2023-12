L’Atalanta batte il Lecce e spinge il Napoli all’ottavo posto

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 dicembre 2023)ha battuto il1-0 (gol di Lookman) e ilè scivolato. Al momento gli azzurri sono a cinque punti dal quarto(occupato dalla Fiorentina a 33 punti). Bisogna aspettare la partita del Bologna a Udine (in campo alle 15) per capire se il distacco salirà a sei punti. In ogni caso ildopo 18 partite è fuori non solo dalla lotta scudetto ma anche dalla zona Chanpions. Dello scudetto ormai non parla più nessuno, si sono arresi anche gli ultimi resistenti: l’Inter è diciassette punti più. I nerazzurri di Inzaghi sono a quota 45, la Juve (che deve ancora affrontare la Roma) è a quota 40, il Milan a 33 (gioca oggi contro il Sassuolo), poi la Fiorentina a 33, il Bologna a 31,appunto a 29, e quindi ...