L’Arsenal “non vincerà il campionato” senza miglioramenti in due aree | Mikel Arteta

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 dicembre 2023) Breaking: L’allenatore delha detto che la sua squadra nonil titolo di Premier League a meno che non migliori alle estremità opposte del campo dopo che i Gunners hanno perso 2-0 contro il West Ham United. Le cariche dihanno dominato la partita sia nel possesso palla che nelle occasioni, ma sono cadute davanti a una squadra degli Hammers più spietata nel loro approccio, con la squadra di David Moyes che ha trovato il fondo della rete con due dei tre tiri in porta. La sconfitta lasciaa due punti dal Liverpool primo in classifica, con il Manchester City in grado di scavalcarlo dopo la partita di oggi con lo Sheffield United. Alla domanda se la sua squadra potrà salire più in alto in classifica e vincere il, ...