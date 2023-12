L' anno felice di Giorgia Meloni ma per il 2024 resta l' incognita migranti

Leggi su panorama

(Di sabato 30 dicembre 2023) Fare il bilancio del 2023 di, il primointeramente passato da Presidente del Cinsoglio, è piuttosto semplice. Il momento infatti di maggiore difficoltà non è arrivato per un problema nella maggioranza, o uno scandalo giudiziario, e nemmeno per una brutta figura o crisi internazionale; il momento peggiore è legato ai famosi fuori onda di Striscia la Notizia e dedicati al suo ex compagno, Andrea Giambruno. Crisi, tra l'altro gestita da par suo in una mattina in cui buona parte della stampa pensava di godere nello sparare ad alzo zero e lei che via social anticipa tutto e tutto dando il benservito al suo ex... Del resto di certo dalla politica italiana di oggi grossi problemi non ne potevano arrivare. L'opposizione è durata un mese, diciamo dalla vittoria di Elly Schlein nelle primarie del Pd alla comparsa della famosa ...