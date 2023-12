L’anno dei mercati Inattesa riscossa delle borse | Milano migliore piazza d’Europa grazie alle banche Tante le incognite per il 2024

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) È andata bene, molto meglio diprevisioni. Nonoscentrali ancora sulla difensiva e persistenti crisi internazionali, il 2023 è stato un anno da incorniciare su molti, permettendo di recuperare, in tutto o in parte, i pesanti cali che nel 2022 avevano colpito la quasi totalità gli asset. Probabilmente il pessimismo era già incorporato nelle flessioni delscorso. Il resto è stato tutto di guadagnato. Lecentrali hanno fatto quello che più o meno ci si aspettava che facessero, l’economia ha rntato ma non al punto di entrare in recessione, la battaglia contro l’inflazione sembra dare i suoi frutti, e senza che il mercato del lavoro sia stato devastato, sebbene sia presto per cantare vittoria. La guerra tra Russia e Ucraina è ...