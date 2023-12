L' alluvione in Romagna | Miss Italia e Chiara Ferragni | le 12 parole del 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ne approfitto per annunciare che nell'ambito della revisione del Pnrr , il governo ha proposto un intervento per le zone ... (liberoquotidiano)

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - “In Emilia Romagna tutto va benissimo per gli alluvionati, e se c'è qualche ritardo la responsabilità non può che essere ... (liberoquotidiano)

“I numeri non sono né di destra né di sinistra. Per i prossimi tre anni sono stati assegnati quattro miliardi di euro . La stima consegnata dal ... (ilfattoquotidiano)

“I numeri non sono né di destra né di sinistra. Per i prossimi tre anni sono stati assegnati quattro miliardi di euro . La stima consegnata dal ... (ilfattoquotidiano)

...fuga della Giorgia nazionale dal G7 per andare ina fare una passerella senza che allo show mediatico siano seguiti gli stanziamenti necessari a fronteggiare la ripresa post. Come ...... abbiamo voluto e dovuto dare un'immagine di Senigallia diversa da quella che passava in tv, quando venivamo associati alla frana di Ischia o all'dell'Emilia. Di qui l'...L'acqua ha fatto un brutto scherzo alla terra romagnola, ne è scesa più di quanta potesse accoglierne e così è arrivato il tempo della distruzione e poi quello del fango. Così tanti angeli hanno ...Dall’alluvione all’Università, da Casa Romagna al sostegno ai comuni montani, dalle grandi mostre fino ai bandi per terzo settore e sport “minore”.