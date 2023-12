LaLiga | Il ‘Lega 90+ minuti’ | La gloria e la depressione del gol aggiunto

Leggi su justcalcio

(Di sabato 30 dicembre 2023) 2023-12-30 08:32:23 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: EIl gol oltre il 90? ha acquisito molto valore in campionato. I tempi aumentano, ma poi bisogna farlo saperlo rendere proficuo con gli obiettivi. uno dei grandi La novità di questa campagna è stata quella di risolvere il breve tempo effettivo che è stato rilevato durante le ultime campagne. Così, Adottato il provvedimento per aumentare i tesseramenti dopo i 90?. Che il polso dell’establishment arbitrale non tremi. Ci sono stati duelli che sono durati anche 15 minuti di troppo! Ma tutto questo, Come ha influenzato lo spettacolo? Ha avuto un effetto evidente. Perché molte partite si decidono dopo il 90esimo minuto. Ci sono stati 36 dei 180 duelli in cui è stato segnato un goal. Uno di quelli che fanno punti in extremis… e buttano via tutto il ...